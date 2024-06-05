建国先贤纪念园举行奠基仪式 料2028年开放

经过多年的筹备，位于滨海东花园的建国先贤纪念园星期三（6月5日）举行奠基仪式，预计2028年开放。

这个纪念园计划，是由当时的总理、今天的国务资政李显龙在2015年，建国总理李光耀过世之后几周，提出来探讨的。我国那年成立由文教界、建筑领域等代表组成的委员会，通过问卷调查、对话等形式听取各界人士对纪念园的看法。国家文物局过后也向国人征集故事及文物。

总面积约五公顷的纪念园有两座两层楼高建筑，设有室内展厅、可欣赏城市景观的观景厅、露天剧场、供举办工作坊的多用途室等。纪念园将着重介绍我国1950至70年代的建国历程，通过故事叙述，反映建国元勋的价值观与理想，希望人民从中获得启发。

国务资政李显龙、国家发展部长李智陞、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、建国先贤纪念园委员会联合主席李子扬和陈大荣教授，星期三（6月5日）联同民间代表在滨海东花园举行奠基仪式。

国务资政李显龙致辞时说，纪念园肯定我国建国领袖和建国历程，叙述他们如何克服逆境建设一个强韧、团结和独立的新加坡；秉着我国坚信的价值观建设新加坡，使我国发展至今。

他例举我国建国历程的重要事件，如应对共产主义、新马分家等。

他指出，新加坡自治的首个内阁在1959年6月5日宣誓，这也是为何建国先贤纪念园选择在今天举行奠基仪式。

新加坡的故事是独一无二的，许多前殖民地像我国一样成为独立国家。但是，没有多少国家能成功地从独立斗争转向国家建设，从激动人心的革命做到改善人民的生活。新加坡做到了。

纪念园坐落在滨海东花园，在面向滨海湾的填土地段。填土工程正是我国建国元勋在我国独立后开展的计划，为我国城市长期发展做规划。

他希望，纪念园将成为新加坡人反思我国的建国之路、建国领袖的宝贵遗产。