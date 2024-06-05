假冒医院卖产品 新加坡中央医院提醒公众不要上当

脸书出现假冒新加坡中央医院售卖可疑医疗产品的广告贴文，院方提醒公众切勿上当。

新加坡中央医院星期二（6月4日）发布贴文称，院方发现脸书开始流传假冒医院的虚假广告贴文，这些贴文把头像换成新加坡中央医院的标志，假借中央医院之名售卖各种医疗产品。

售卖的产品包括声称无需注射就能在五秒钟内完成测试的血氧仪、能“轻松解决近视、散光和老花”的眼药水，以及性功能增强产品等。

新加坡中央医院表示，此类广告由犯罪分子制作，目的在于冒充品牌骗取潜在客户。“作为一家公立医院，新加坡中央医院会严格遵守《医疗服务法法令》，不会推广、宣传或认可任何特定品牌或产品。”

医院还警告在网上购买保健品的公众，不要被虚假宣传所迷惑，也不要从陌生或可疑的管道购买保健品。医院建议，购买者应事先向医生咨询，看自己是否适合购买广告中推销的产品。