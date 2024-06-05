凯德投资可持续报告增加温室气体范围三排放类别

为推进脱碳目标，凯德投资（CapitaLand Investment）在其可持续发展报告中纳入了三个温室气体范围三的排放（Scope 3 emissions）类别，分别是采购的商品和服务、燃料和能源相关活动，以及上游运输和分销，同时也扩大了资本货物类别的范围。

凯德投资星期三（6月5日）发文告宣布这一消息。上述调整是集团详细审查其范围三排放、排放热点和整个价值链中的关键减碳杠杆后做出，体现在其第15份可持续发展报告中。

范围三排放指的是企业的间接温室气体排放。范围一是企业生产的直接排放，范围二是企业购买能源的排放。

租户是凯德投资范围三排放最大来源

集团可持续投资主管斯里瓦斯塔瓦（Vinamra Srivastava）表示，租户排放是集团范围三排放的最大来源。

不过，集团在中国和新加坡租户的绿色租赁率，已从一年前的43%，增加到截至去年底的57%，并将在全球范围内继续提升。

除增加范围三排放新类别外，集团还加强现有类别，例如租户消耗，从而促进了与租户和供应链的合作举措。

斯里瓦斯塔瓦说，集团正通过各种举措加强供应链管理，例如试点凯德可持续发展X挑战赛（CSXC）中入围的可持续建筑创新项目，以及在委托的第三方ESG尽职调查中，为选定的关键供应商部署一系列相关能力建设计划。

到2030年100%建筑获绿色评级认证

在减少范围一和范围二排放方面，集团在印度建造了首座21兆瓦自用太阳能发电厂，来扩大其可再生能源的部署，为其资产供电。

目前，集团将绿色能源的使用扩大到新加坡、中国、印度、澳大利亚、比利时、德国、日本、印度尼西亚和英国的44处物业以及印度的10个商业园区，总共减排4万1000吨碳，相当于8900多辆汽油车的年排放量。

通过资产增强计划（AEI），集团在投资组合不断增长的情况下，能源强度较2019年降低13.4%。到2023年，集团全球投资组合中60%的建筑获得绿色评级认证，目标是到2030年提升至100%。

集团46%的建筑，已获美国绿色建筑委员协会授予的能源与环境设计先锋（LEED）金级及以上认证，或同等认证。

所获可持续融资总额达161亿元

在基金管理方面，集团将ESG纳入其基金管理生命周期的每个阶段——从产品开发到融资、投资、资产管理和退出。

2023年，集团及其上市房地产投资信托（REIT）和商业信托获得45亿元的可持续融资，使2018年以来的总额达到161亿元。这些可持续发展相关贷款节省的利息，被集团重新用于脱碳投资。

集团表示，此次扩大报告范围，是集团对其可持续发展目标的承诺，集团通过一系列减碳行动以及报告，巩固其作为可持续实物资产管理领域领跑者的地位。