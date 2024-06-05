父母对子女说句“生嚿叉烧好过生你”可换赠叉烧 餐馆营销语引热议

家长对孩子说一句“生嚿叉烧好过生你”就能获赠免费叉烧，翡翠集团促销手法被批低俗。餐馆表示原本希望以幽默建立和说广东话群体的共鸣，很遗憾词不达意，引起了一些顾客的不快。

只要父母在柜台前对孩子说一句“生嚿叉烧好过生你”就能得到一份价值15元8角的叉烧，翡翠为父亲节和母亲节造势的营销方式引起公众的批评和不快。

在餐馆的宣传视频里，母亲用广东话抱怨女儿：“每天早出晚归，你以为家里是旅馆啊，‘生嚿叉烧好过生你’，至少叉烧我可以吃。”，视频最后提醒子女：“要做得比叉烧好。”

“生嚿叉烧好过生你”在广东群体中一般指“生你有何用”之意，这样的营销方式引起不少网民在网上批评翡翠，以责怪儿女“没用”来换免费叉烧有些“没品”，还可能伤害子女的心。

不过也有网民认为无伤大雅，应以幽默的角度解读它，如果父母能获赠免费叉烧，身为孩子的自己不介意把这句话听十次。

也有网民提出，网民两极化的反应是一种代沟的表现，早些年代能接受的话语，现在已经未必适用。

翡翠集团回应媒体询问时表示，活动的初衷是希望以“亲切、幽默的方式 ”与讲广东话的受众建立共鸣，为母亲节和父亲节的周末带来一丝轻松愉快的气氛。集团说：“不过，我们也理解幽默可以是主观的，很遗憾这个特别的广告语词不达意，引起了一些顾客的不快。”

发言人说，翡翠不会停止这项促销活动。