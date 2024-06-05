本地股市星期三早盘涨0.25%

美国劳动力市场出现降温迹象，提振了市场对于降息的预期。隔夜美国三大股指在震荡交易后小幅走高，亚洲股市星期三（6月5日）早盘则涨跌互现。

截至星期三中午12时，新加坡海峡时报指数涨8.22点或0.25%，报3347.16点。

海指成份股涨多跌少。领涨的是泰国酿酒（Thai Beverage）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），截至中午12时分别上涨2.02%和1.84%。

跌幅最大的海指股是怡和控股（JMH）和新翔集团（SATS），截至中午12时分别下滑0.75%和0.69%。

亚太股市方面，截至中午12时，首尔股市以1.14%的涨幅领涨，悉尼涨0.46%，台湾涨0.37%，香港涨0.31%。上海、深圳分别跌0.36%和0.33%，东京跌0.98%。

隔夜数据显示，美国4月份职位空缺数量降至2021年以来的最低水平，约为810万个，低于《华尔街日报》调查的经济师预测的840万个。经济师指出，这表明随着经济放缓，劳动力市场正在降温。

联信银行（Comerica Bank）分析师阿达姆（Bill Adams）表示，工资价格压力加剧通胀的风险正在下降，这让美联储松了一口气。

市场对今年降息的预期随之增强。芝加哥商品交易所的美联储观察工具FedWatch显示，交易员预计9月份降息的可能性为65%，而一周前为46%。

本周市场的焦点是一系列劳动力市场数据，包括来临星期五（7日）的美国非农就业报告，它将带来关于降息的进一步线索。