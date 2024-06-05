新美启动人工智能人才桥梁计划 培养青年与女性科技人才

我国与美国联合启动人工智能人才桥梁计划，着重培养青年和女性科技人才。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期三（6月5日）与美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）共同主持新加坡—美国人工智能圆桌会。

两人一同宣布，新加坡资讯通信媒体发展局与美国商务部将推出一项新的人工智能人才桥梁计划（AI Talent Bridge program）。这项计划将在她们2022年启动的新美女性科技伙伴计划上进行拓展。

在未来几个月内，该计划将深化新美在包括人工智能在内的关键新兴科技领域的合作，重点针对支持青年和女性科技领袖。

杨莉明在开场致辞中提到新美合作的三大方面，分别是建设数码基础设施和服务、人工智能创新与治理，以及发展人工智能相关技能。

杨莉明说，在过去12个月中曾多次与雷蒙多部长会面。“每次，雷蒙多既高度重视并支持企业伙伴关系，又持续热衷于国际合作。”

她提到，据统计，新加坡过去五年的科技支出已达约1000亿新元；美国企业是推出人工智能解决方案加速器的重要合作伙伴。

杨莉明说，令人兴奋的是美国企业对成为我国数码经济的一部分有极大的信心与行动。

未来几年，新美企业合作建立本地生态系统的投资预计将超过500亿新元。

在人工智能治理方面，杨莉明提到，我国与美国商务部一起完成人工智能治理框架的联合拟定，促进了互操作性，也减轻企业的合规负担。

她说：“我们的目标不止于此，新美还将努力探索如何为全球协调和建立国际标准奠定基础。”

雷蒙多指出，新的人才桥梁计划专注于人工智能，新兴的科技机会对女性而言至关重要，而想要推行计划，必须与各家企业一同合作。

雷蒙多也提到，人工智能将成为这一代的决定性科技；采用它的关键是信任，而信任来自安全和标准。

美国商务部发文告指出，新美双方企业计划合作提升新加坡13万名员工的人工智能技能。