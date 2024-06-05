前反对党议员蒋才正逝世 享年73岁

曾在新加坡民主党旗下当选义顺中单选区国会议员的蒋才正星期二（6月4日）下午逝世，享年73岁。

毕业自南洋大学政治行政系的蒋才正曾七度参加全国大选。他在1991年的全国大选中以168票的微弱多数票击败义顺中单选区原议员吴博韬，与詹时中、刘程强、林孝谆一起，成为那届大选中胜选的四名反对党国会议员之一。

蒋才正初次参加大选是1988年，在当时新设立的义顺中单选区挑战代表人民行动党出战的吴博韬，在三角战中取得38.46%的得票。

他在1997年大选守土失败，只获得38.67%的选票，负于深耕基层四年多、代表行动党出战的工运候选人王雅兴。

2001年大选，蒋才正成为民主党五人团队中的一员，改到丰加集选区参选，得票率为20.26%。

蒋才正2006年加入国民团结党，在新加坡民主联盟旗下参加大选，这个五人团队在惹兰勿刹集选区获得30.74%的选票。

2011年蒋才正在国民团结党旗下参加马林百列集选区选举，获得43.36%的选票，当时与他同属一个团队的有初试啼声的佘雪玲。

蒋才正2015年最后一次参加大选，与行动党的陈佩玲和工人党的陈家喜在麦波申单选区展开三角战。

这场选举，蒋才正因为国民团结党选前针对是否参加该区选举的立场反反复复，以及指“新手妈妈陈佩玲可能更专注照顾孩子而忽略选民”的言论，被网民口诛笔伐，最终只获得215票或0.82%的选票，按柜金遭没收。

民主党副主席林文兴星期三（6月5日）凌晨在脸书发文说，他2001年首次参选是同蒋才正一起在丰加集选区团队。

他回忆，蒋才正是队长，面对政治攻击时非常冷静，展现出在危机中的领导能力。

蒋才正星期三在新民路殡仪馆停灵，星期四（6月6日）下午5时30分出殡，6时30分在万里火化场第四厅火葬。