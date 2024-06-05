参加跑步活动疑遭参赛者推倒 八岁童多处擦伤

八岁女儿参加儿童专属跑步活动，疑似遭其他参赛者推倒，父母回家后发现女儿手背、手指、肘部等多处擦伤。

这起事件发生在刚过去的星期天（6月2日）早上约9时15分，地点是圣淘沙的巴拉湾（Palawan）沙滩。

陈先生（48岁，工程师）向《新明日报》申诉，他花了约55元，为八岁女儿报名参加当天的冷藏公司儿童跑步大会“Cold Storage Kids Run”。

“我女儿的组别早上9点15分开跑，有约40名至50名儿童参加，我和妻子在终点线等着。”

他绘述，女儿参加的是1.6公里赛程，但开跑不久后，他就接到医疗人员的电话，指他的女儿受了伤，正在临时搭建的医疗帐篷内。他与妻子赶到帐篷时，女儿的伤口已被包扎好。

“女儿当时有哭，然后说伤口痛，但医疗人员说都是小伤，我也没多想，就先带女儿回家。到家后大概下午1点多，女儿冲凉之后才给我们看了伤口。”

他说，他们这才发现女儿原来多处受伤，有些擦伤约四公分长，于是立刻带女儿到医院检查，怕她伤口感染。

“我后来才知道女儿跑不到30米时，被后方多名小孩推倒，如果是一点皮外伤，我能理解，但是身体上那么多伤口要怎么解释。”

根据他提供的照片，女儿左膝盖、嘴唇、右手肘和手指都有明显擦伤，膝盖伤口有四公分长。

女童的左膝盖、嘴唇、右手肘和手指都有明显擦伤，膝盖伤口有四公分长。（受访者提供）

陈先生也说，在医院花了120元包扎与检查女儿的伤口，由于不知道伤口会否起脓，医生建议在家观察。“我女儿接下来几个星期的钢琴和游泳课都不能上，影响了课程进度，也浪费几堂课的费用。”

主办方：及时提供医疗服务



主办方指及时提供了医疗服务，一向来维持严格的安全措施避免类似情况发生。

主办方DFI零售集团发言人受询时指出，事发后，现场的医疗团队立即提供及时和专业服务，治疗了女童的擦伤，他们也正和家属跟进女孩的恢复情况。

发言人说，参赛者的安全和福利是首要考量。

“我们明白这起事件会引发一些顾虑，但我们想向所有参赛者和家属表明，我们致力于在活动中提供安全和愉快的体验。我们感谢所有人的支持和谅解。”