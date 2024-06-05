陆交局殉职青年是准新郎 下月婚礼和蜜月已办置妥当

拦截违规电单车骑士遇车祸，不幸殉职的陆路交通管理局执法人员是准新郎，他原定7月结婚，婚礼准备就绪，请柬也已发出，如今却与未婚妻阴阳相隔。交通部长兼财政部第二部长徐芳达也在脸书发文悼念死者。

《联合早报》报道，陆交局执法人员兹杜尔菲卡（Zdulfika Bin Ahakasah）星期二（6月4日）在实里达快速公路（SLE）往淡滨尼快速公路（TPE）路段，尝试拦截一名违规骑行的18岁青年时，不幸撞上中央分隔岛，连人带车抛飞，伤重不治。

兹杜尔菲卡的哥哥拉丁（47岁）告诉《海峡时报》，弟弟原定下个月与相识五、六年的未婚妻结婚，岂料遭遇不测。“兹杜尔菲卡是六个兄弟姐妹中的老幺，我接到姐姐电话赶到医院时，医生告诉我，弟弟已经不在人世。”

拉丁表示，母亲赶到医院时，边哭边喊“请救救我的儿子！请把我的儿子还给我！”，弟弟的未婚妻也当场泪崩。

拉丁说，兹杜尔菲卡以前曾先后在警察部队和翔鹰保安管理公司（AETOS）任职， “他在陆交局的上司告诉我，弟弟工作非常努力，从不找任何借口，把工作视为自己的责任”。

兹杜尔菲卡星期三（5日）安葬，他的叔叔罗斯利（45岁）在现场告诉《海峡时报》，包括蜜月在内，兹杜尔菲卡和未婚妻的婚礼已经安排妥当，家人现在只能尽力确保他的未婚妻能得到照顾。

兹杜尔菲卡的同学阿兹里（28岁）说，死者在学生时期就在骑电单车，是个很有经验的骑士。

针对这起事故，交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期三在脸书发文表示“对此深感悲痛”。

他说，涉案的电单车骑士已经被捕，陆交局和交警正在调查这起案件。“我国执法和前线人员在履行职务时表现出勇气和奉献的精神。我向兹杜尔菲卡的家属致以最深切的慰问。”

新加坡警察部队早前受询时证实，一名18岁青年事后被警方逮捕。

被捕青年被指抵触六项罪名，分别是未按执法人员指示停车、危险驾驶、没有持有效的驾照、在没有保险的情况下驾驶、拥有受管制武器，以及涉嫌毒品相关罪名。警方调查正在进行中。