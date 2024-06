在科技股的推动下,美国星期三(6月5日)隔夜股市全线上升,纳斯达克指数涨幅最大,涨了1.96%,道琼斯工业指数上升0.25%,标普500涨1.18%。

美国晶片生产商英伟达(Nvidia)继续受到投资者追捧,星期三股价劲升5.16%至1224.40美元,是第一家市值超过3万亿美元的晶片生产商。

新加坡方面,市场对美国经济的新一轮担忧,抵消了对美国联邦储备局将在今年底之前开始降息的乐观情绪,新加坡海峡时报指数下跌8.93点或0.27%,收报3330.01点。

本地股市星期四(6日)可关注股票:

1)手套厂商优格医疗集团(UG Healthcare)开市前宣布,公司在德国和西班牙进行战略性收购。其中一项是完全收购Unigloves Germany公司,把股权从之前的19.29%增至100%。另一项是收购UG NITREX公司的50%股权,借此与西班牙的初始股东成立合资公司。优格医疗集团星期三闭市报0.131元,下跌4.4%。

2)华联房地产投资信托(OUE REIT)星期三晚上宣布,发行总额为2亿5000万元的绿色票据,每年票息率为4.10%,2027年到期。信托星期三闭市报0.27元,上升1.9%。

3)扬子江金融控股(Yangzijiang Financial Holding)星期三宣布,集团旗下海事基金,已与Alpha Omega Marine成立战略合资企业,收购将命名为MV One and Only的高质量、现代化和环保型干散货船,预计于7月交付。公司股价报0.325元,跌1.52%。

4)停牌中的森跃控股(Sen Yue Holdings)于星期三向新加坡交易所监管公司(SGX RegCo)提交申请,将提交恢复交易的计划书期限,延长至明年5月3日。