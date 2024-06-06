在科技股的推动下，美国星期三（6月5日）隔夜股市全线上升，纳斯达克指数涨幅最大，涨了1.96%，道琼斯工业指数上升0.25%，标普500涨1.18％。

美国晶片生产商英伟达（Nvidia）继续受到投资者追捧，星期三股价劲升5.16%至1224.40美元，是第一家市值超过3万亿美元的晶片生产商。

新加坡方面，市场对美国经济的新一轮担忧，抵消了对美国联邦储备局将在今年底之前开始降息的乐观情绪，新加坡海峡时报指数下跌8.93点或0.27％，收报3330.01点。

本地股市星期四（6日）可关注股票：

1）手套厂商优格医疗集团（UG Healthcare）开市前宣布，公司在德国和西班牙进行战略性收购。其中一项是完全收购Unigloves Germany公司，把股权从之前的19.29%增至100%。另一项是收购UG NITREX公司的50%股权，借此与西班牙的初始股东成立合资公司。优格医疗集团星期三闭市报0.131元，下跌4.4%。

2）华联房地产投资信托（OUE REIT）星期三晚上宣布，发行总额为2亿5000万元的绿色票据，每年票息率为4.10%，2027年到期。信托星期三闭市报0.27元，上升1.9%。

3）扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）星期三宣布，集团旗下海事基金，已与Alpha Omega Marine成立战略合资企业，收购将命名为MV One and Only的高质量、现代化和环保型干散货船，预计于7月交付。公司股价报0.325元，跌1.52％。

4）停牌中的森跃控股（Sen Yue Holdings）于星期三向新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）提交申请，将提交恢复交易的计划书期限，延长至明年5月3日。