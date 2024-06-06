涉操控全球恶意软件网络在我国落网 中国籍男子仍拒引渡美国

涉嫌经营和操控全球最大僵尸网络，35岁中国籍男子的案件星期四（6月6日）再度过堂，他表明拒绝引渡美国。

王云禾被指从2014年至2022年7月与他人共谋，创造并传播名为“911 S5”的僵尸网络（botnet）到全球多个国家的微软电脑。

案件在5月31日提堂时，王云禾的代表律师黄远翔说，他的当事人拒绝引渡美国。

案件星期四（6月6日）在国家法院再度提堂，控方援引引渡法令，表示须要继续还押王云禾七天；代表律师也说，仍需时间接受客户指示，要求展期案件。

穿着白衣、戴着眼镜的王云禾通过视讯出庭时，通过华语通译员说，他拒绝引渡美国的安排。

案件展期至6月12日。

“僵尸网络”是指采用一种或多种传播手段，使多台主机同时染上僵尸程序病毒。这样一来，控制者和受感染的主机之间就形成“一台对多台”的控制网络。不法分子可利用这些受他们控制的“僵尸电脑”对其他服务器展开更大规模攻击，制造网络阻塞。

据早前报道，王云禾涉嫌经营的僵尸网络侵入全球近200个国家的1900多万个网际协议地址，当中近61万4000个在美国境内；他也被指将僵尸网络售卖给网络罪犯，从2018年至2022年7月间至少获利9900万美元（约1亿3400万新元）。

我国警方和总检察署从2022年8月起，便与美国司法部和联邦调查局合作。由于新美签有引渡条约，我国警方在美国要求下，在5月24日展开行动，逮捕了王云禾。