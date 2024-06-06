两零售雇主不遵守渐进式薪金模式 禁聘外籍员工

自去年4月以来，两名零售店雇主未遵守渐进式薪金模式的规定，少付12名员工每人每月约450元的薪金。人力部因此禁止他们申请或更新外籍雇员工作证件，直到他们纠正少付工资的情况。

人力部星期四（6月6日）发文告说，当局在2023年4月至今年3月，向4100家零售和餐饮服务公司展开稽查，以确保这两个行业遵守渐进式薪金模式（Progressive Wage Model，简称PWM）要求。约8万7000名从事零售和餐饮服务业的本地全职员工，领取渐进式薪金。绝大多数雇主都遵守规定。

然而，人力部的稽查发现，有两名雇主没有给予员工应得的薪资，尽管人力部多次要求纠正，但这两名经营零售店的雇主仍屡劝不听，人力部决定采取行动对付。

政府自2014年起推介渐进式薪金模式，目前受益于渐进式薪金模式的低薪雇员已超过15万5000人。其中，零售业及餐饮服务业的渐进式薪金模式，分别在2022年9月及2023年3月推出。

每个行业或跨领域的职业途径渐进式薪金推出后，雇主会有六个月的宽限期，以有时间适应新要求。目前，九大行业和跨领域的渐进式薪金模式宽限期，皆已结束。

文告指出，有些雇主最初不熟悉渐进式薪金模式要求，一开始没有遵守薪资规定，但在人力部解释后，就做出调整。