涉毒拒捕弄伤执法人员 两男子落网

肃毒局人员在蔡厝港多层停车场展开突击行动，逮捕两名本地男子，并从一辆车内缴获包括逾四公斤大麻、黑市价超过69万元的多种毒品。两名肃毒局人员在执法过程中受伤。

肃毒局星期四（6月6日）发文告说，执法人员于星期二（4日）深夜，在蔡厝港51街的多层停车场截停一辆汽车。38岁男驾驶和27岁男乘客因触犯毒品相关罪名被捕，两人都是新加坡人。

肃毒局人员事后搜查汽车，查获4.5公斤大麻、968克冰毒、63克氯胺酮（俗称克他命）、1180颗艾利敏5号药丸、1170克爱它死（俗称摇头丸）药丸，以及181枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票。

涉案的两名男子随后被押至附近的一个消防立管，肃毒局人员再从里头搜出50颗艾利敏5号药丸。

肃毒局指出，被起获的毒品黑市价估计约69万2000元，4.5公斤大麻和968克冰毒，足以让约1200名嗜毒者使用一周。

执法过程中，两名嫌犯暴力拒捕，导致两名肃毒局人员的手臂受伤，后者被送到门诊治疗。

中央肃毒局情报署署长邓志雄说，毒贩只在乎牟利，为达这个目的不择手段，丝毫不顾及会对社会造成危害，或伤害正在执行公务的肃毒局人员。“但这不会阻止我们执行任务。”

根据滥用毒品法令，凡走私超过250克冰毒，或超过500克大麻，罪名一旦成立可判死刑。

相关调查仍在进行中。