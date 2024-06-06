新加坡与美国和越南成立工作小组 推动跨境电力贸易

为推动跨境电力贸易，新加坡、美国和越南成立工作小组对发展本区域海底电缆进行研究，并加强再生能源项目的投资。

这是三国在促进区域电力互联互通方面的首个多边工作流程，旨在建立监管框架、基础设施和可提供支持的生态系统。

总理兼财政部长黄循财星期四（6月6日）在首届印太经济框架清洁经济投资者论坛发表主旨演讲时，宣布成立这个工作小组。

黄循财说，东南亚拥有多种再生能源来源，其中越南和泰国有很大的太阳能和陆上风能潜力、印度尼西亚和菲律宾可获取海上风能和地热能，而在印太经济框架以外的柬埔寨和老挝等亚细安国家则有丰富的水电资源。

解锁这些绿色资产的潜力将需要新的能源基础设施。黄循财指出，本区域包括新加坡在内的一些国家是能源进口国，一些国家则有能力生产超过国内所需的能源，这也是为什么须要通过区域电网，更好地匹配供需。

黄循财说，海底电缆是促进跨境电力交易的关键基础设施，新加坡、美国和越南成立的工作小组将推动区域海底电缆方面的知识共享并建立共识，同时探讨如何鼓励人们投资于这些资本密集型资产。

这个在印太经济框架下的工作小组，讨论的范围包括如何促进商业安排、在适当时邀请有兴趣的商界人士探讨合作发展电力贸易项目，同时制定原则和框架，以促进海底调查和安装跨境海底电缆的应用和许可程序。

首次工作小组会议星期四召开，由我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙、越南工贸部长阮鸿延和美国能源部亚洲事务办公室主任文森特（Kenneth Vincent）博士领导。

访新的美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）也出席了早上的论坛。