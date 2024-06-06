美股创新高提振亚太股市 海指周四早盘涨0.47%

美国星期三（6月5日）隔夜股市再创新高，提振亚太投资者情绪，亚太主要股市星期四早盘普遍上扬，新加坡股市截至中午12时上升0.47%。

新加坡海指成分股星期四（6日）早盘普遍升高，涨最多的是新科工程（ST Engineering），涨了1.23%至4.11元。跌幅最多的是海庭（Seatrium），跌了1.74%至1.69元。截至中午12时，海指报3345.56点。

新加坡股市上午全场成交量5亿9771万股，总交易额5亿1517元。上升股272只，下跌股203只。

亚太股市方面，除了新西兰、泰国、上海和深圳股市微跌，其余地区的股市都上涨。其中，台湾股市最强劲，早盘升了超过2%。

美国最新的数据显示，私人领域的就业人口5月份增加15万2000人，低于市场预期的17万5000人。这说明当地劳动市场正在降温中，加强了美国联邦储备局很快会降息的论调。

针对美联储的利率政策走向，Strategas Securities分析师格拉宾斯基（Ryan Grabinski）说：“利率处于高水平更久的政策似乎已奏效，促使经济有所降温。如果接下来几个月的就业数据持续疲弱，美联储可能在美国大选之前就削减利率。”

美股创新高带动投资者情绪。其中，标普500连续涨了四天，星期三上涨1.18%，今年以来25次打破纪录。

瑞银全球财富管理美洲首席投资官马塞利（Solita Marcelli）认为，美联储放宽货币政策，将促使投资者把资金转移至科技领域，小型市值股票将从中获利。

根据CME Fed Watch预测工具，市场交易员目前认为美联储在9月前降息的概率约为67%。