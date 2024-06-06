30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪

30亿元洗钱案被告苏剑锋，于星期四（6月6日）早上在国家法院认罪，他是本案第九名认罪的被告。

瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）面对14项控状，包括四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令（没收利益）、八项伪造文件意图欺骗，以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。他在星期四承认其中两项，余项交由法官下判时一并考量。

庭上揭露，警方共从苏剑锋与其妻子名下起获总值约1亿8700万元的资产。

控状显示，苏剑锋提交伪造借贷合同和迪拜房地产出售合约给两家银行，要借此证明约950万元的资金来源合法。

他还持有全额或部分属非法线上赌博赃款的1700万元现金，以及向两家银行提交三份伪造公司年报。

苏剑锋也被指与他人串谋在申请工作准证时谎报一人将受聘为数据管理员，实则聘请他为私人厨师。

苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，在5月6日被驱逐至柬埔寨。被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）在服刑完毕后，分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨。

王水明（43岁）被判坐牢13个月又六周，他在6月1日被驱逐至日本。上述五人都被禁止再入境我国。

张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁）是目前刑期最长的被告，皆被判监15个月。另一名被告王德海（35岁）的案件展期至星期五（7日）让他认罪。（部分人名译音）