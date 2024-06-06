30亿元洗钱案苏剑锋认罪 自愿被充公约1亿7890万元资产

30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪，自愿让政府充公约1亿7890万元资产，他是本案第九名认罪的被告；案展下星期一（6月10日）下判。

瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）共面对14项控状，包括四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）、八项伪造文件意图欺骗，以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。他星期四（6月6日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考量。

警方从苏剑锋与其妻子陈秋燕（译音）名下起获总值约1亿8700万元的资产，其中包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋愿意在案件下判后，被充公约95%的资产。

案情显示，一名台湾男子在2013年左右找上苏剑锋，向他介绍非法线上赌博生意。苏剑锋同意加入，前后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉参与经营非法线上赌博网站，以及为网站打广告。这笔菲律宾的非法线上赌博生意，主要以中国赌客为主。

后来，苏剑锋因想让孩子在新加坡求学，才与家人在2019年至2020年期间移居新加坡。

警方在2023年8月15日的逮捕行动中，从苏剑锋住家的保险箱搜出55万零903元现金，这笔钱全额来自非法线上赌博赃款。

另外，苏剑锋在2021年3月17日左右，当马来亚银行要求他解释银行户头中接收到的两笔分别为102万9970元和96万9970元的款项时，他提交伪造的迪拜房地产出售合约，借此欺骗银行，让银行相信这些资金的来源是合法的。

控方在庭上指出，苏剑锋是本案最后一名表明有意认罪的被告，在得知其他八名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱，才在5月24日表明认罪的意愿，显然没有悔意。考虑到苏剑锋涉及洗钱的数额约1750万元，控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。

案展下周一下判

在聆听控辨双方的陈词后，法官表示需要时间考虑判刑，案展下星期一（6月10日）下判。

苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，在5月6日被驱逐至柬埔寨。被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）在服刑完毕后，分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨。

王水明（43岁）被判坐牢13个月又六周，他在6月1日被驱逐至日本。上述五人都被禁止再入境我国。

张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁）是目前刑期最长的被告，皆被判监15个月。另一名被告王德海（35岁）的案件展期至星期五（7日）让他认罪。