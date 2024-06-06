涉嫌刺死74岁妻子 88岁老汉被控谋杀

88岁男子涉嫌在住家刺死74岁妻子，星期四（6月6日）早上在国家法院被控谋杀。

这起命案发生在星期三（5日）凌晨，地点在武吉班让柏提路（Petir Road）第137座组屋的一间三楼单位。

88岁的利达维（Ridawi Bin Morsudin）星期四在国家法院被控一项谋杀的控状。

控状显示，被告涉嫌在2024年6月4日傍晚6时40分至6月5日凌晨零时58分间，在武吉班让柏提路第137座组屋的一个三楼单位，谋杀74岁女子阿米娜（Aminah Binti Abdul）。控状并未提及作案工具。

关押中的被告通过视讯面控，身穿白色短袖上衣的他坐着轮椅出庭，没有代表律师。

控方向法官要求将被告关押樟宜医疗中心，以完成精神评估。

法官最终批准控方申请，下令还押被告三周。案展至6月25日过堂。

新加坡警察部队星期三发文告说，警方于同日凌晨约1时接获报案。警员到场后，发现一名74岁妇女躺在家中一动也不动，医护人员当场宣告她死亡。

文告指出，警方在屋内逮捕了一名88岁男子。

邻居告诉《联合早报》，死者和被告是夫妻，还有一名20来岁的孙子与两人同住。

根据刑事法典302（1）条文，谋杀罪名一旦成立，男子可被判死刑。