为让五岁女童坐好把她踢伤 幼儿园女教师被停职

为让五岁女童端坐踢伤其小腿，幼儿园女教师被令停职后辞职，新加坡警察部队仍在调查这起事件。

《海峡时报》报道，一名家长申诉五岁女儿遭女教师不当对待。女教师为了让女童坐好，踢了她的右小腿外侧，造成淤青。

根据儿童与青少年法令，若受害者是年龄低于18岁的儿童与青少年，媒体不准报道任何可能泄露他们身份的信息，包括家长和学校名称。

幼儿培育署发言人答复《联合早报》询问时说，这起事件发生在4月2日，女童就读的幼儿园和家长隔日通报了此事。

涉事幼儿园调查后，已马上暂停女教师的职务。她随后辞职，至今没有继续在任何学前教育领域工作。

幼培署也已完成调查，并对涉事幼儿园业者和教师采取监管行动。“由于警方调查正在进行中，我们无法进一步透露案件详情。”

发言人说，所有幼儿园须在24小时内向幼培署通报任何涉及孩童与教职员安全的严重事件。幼培署将暗访、面谈和核实记录，跟进查证涉及孩童管理不当的事件。

如果指控属实，幼培署会立即采取行动。

发言人也说，所有被调派到幼儿园工作的教职员，都须获得幼培署的批准。幼培署会核查他们是否存有涉及儿童的刑事犯罪前科，或曾被禁止在本地学前教育领域工作。业者也会通过招聘面试、推荐信检查等评估教职员。

幼培署要求所有业者采取系统措施保护孩童安全，包括确保持续且有效地实施孩童安全政策和程序。幼儿园还须确保教师采用适合孩童发展的方法，与孩童互动。

家长或教职员若对孩童管理存有疑虑，应向幼儿园业者通报，以展开调查。也可电邮至 contact@ecda.gov.sg，向幼培署举报。