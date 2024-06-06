陆交局人员殉职 涉案18岁青年：我们都在赌命 不能全怪我

陆路交通管理局执法人员拦截违规骑士遇车祸殉职案，涉案的18岁青年星期四（6月6日）被控，他通过视讯面控后说：“执法人员和我都在赌命，这件事不能全怪我。”

陆交局执法人员兹杜尔菲卡（Zdulfika Bin Ahakasah）于星期二（6月4日）在实里达快速公路（SLE）往淡滨尼快速公路（TPE）路段，尝试拦截一名违规骑行的18岁青年时，不幸撞上中央分隔岛，连人带车抛飞，伤重不治。

今年26岁的兹杜尔菲卡原定7月结婚，婚礼已准备就绪，请柬也已发出，如今却因这起事故与未婚妻阴阳相隔。

涉案的18岁青年星期四在国家法院被控六项包括抵触滥用毒品法令、公路交通法令，以及腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令等控状。

由于被告犯案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他的身份。

根据控状，被告涉嫌在2024年6月4日早上10时42分，在实里达快速公路往淡滨尼快速公路路段，靠近淡滨尼快速公路第一出口处，未按陆交局执法人员指示停车，随后横穿两条车道逃离现场，试图躲避执法人员的检查。

被告也被指在未持合格驾照和保险的情况下骑行。

控状显示，被告涉嫌在2024年6月4日持有一把武士刀 ，并在2023年8月7日吸食冰毒。

关押中的被告通过视讯面控，褐色卷发的被告身穿白色长袖上衣出庭，并没有代表律师。

控方向法官要求继续将被告还押，以完成调查，被告日后可能被加控毒品、交通和欺诈相关的罪名。

当法官问被告有什么话要说时，被告说他和执法人员都赌上自己的性命。“我或许是造成他死亡的原因之一，但这不能怪我。”

法官最终批准控方申请，下令还押被告两周。案展至6月20日过堂。

新加坡警察部队早前答复《联合早报》询问时说，警方于星期二早上约10时40分接获一起涉及一辆电单车、两辆罗厘和一辆货车的车祸报案。一名陆交局执法人员因车祸送院，伤重不治。

一名18岁青年事后被警方逮捕。他被指抵触六项罪名，分别是未按执法人员指示停车、危险驾驶、没有持有效的驾照、在没有保险的情况下驾驶、拥有受管制武器，以及涉嫌毒品相关罪名。