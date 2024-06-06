涉携带超额未申报现金通关 男旅客机场被捕

随身携带逾7万元未申报现金，把钱塞进夹克、裤袋和行李箱图通关，男旅客在樟宜机场第一搭客大厦被捕。

移民与关卡局星期四（6月6日）在脸书发文说，事件发生于5月7日，工作人员在樟宜机场第一搭客大厦对一名男旅客进行例行检查时，发现他随身携带超过7万5166元的未申报现金。

根据脸书贴文附上的视频，男旅客随身携带的现金以100新元的钞票居多，当中还包括印尼盾和人民币。他把现金分散，塞在夹克、裤袋和行李箱，但最终还是瞒不过执法人员的火眼金睛，当场被查获。

案件随后移交新加坡警察部队做进一步调查。

为了打击洗钱和恐怖主义融资，任何旅客若携带总值超过2万新元（或等值货币）的现金或不记名票据（CBNIs）出入新加坡时，都必须申报完整且准确的金额。

根据相关规定，从5月13日起，所有旅客必须通过新加坡移民与关卡局官网以电子表格方式提交不记名票据申报。