美容师细菌感染截肢保命 狮子义肢中心愿捐义肢费

因细菌感染截四肢保命，37岁美容师获狮子义肢中心捐助，狮子义肢中心副主席星期四（6月6日）中午上门探访，有意捐助四肢的义肢费用。

《新明日报》连日报道，来自马来西亚怡保的林艾玲（37岁）2016年来新当美容师，去年10月因细菌感染导致败血症，让她失去了四肢。

来自马来西亚怡保的林艾玲，去年10月因细菌感染导致败血症，让她失去了四肢。（档案照片）

新闻刊登后，《新明日报》收到各方善心人士的询问电话及短信，包括新马两地的读者，他们想尽一点心意，捐款给林艾玲，狮子义肢中心副主席谢来橓也联系《新明日报》，希望可以协助林艾玲。

谢来橓星期四中午上门拜访林艾玲，以了解她的情况。

他告诉记者，这是他们四年来第一次赞助手的义肢，若是医生评估后说林艾玲适合安装，他们可以提供义肢，并且也会补贴她安装义腿的费用，接下来会加快向中心申请以获得批准。

他说，一只手的义肢约2万5000元，他们一般建议一只装功能性的，另一只则是一般的义肢。“我们有特定合作的厂商，一旦申请批下来了，义肢最快一个月到两个月可以拿到。”

林艾玲也说，星期三（5日）到医院复诊，医生建议装了双腿的义肢后，要走路一两个小时锻炼。

“义肢一边三公斤，穿得太久，腿也会酸痛、破皮，还是需要有人帮忙，目前也还在适应当中。”

她希望未来装上的双手义肢是属于功能性较强的，让她可以有握力，能够拿起东西，康复后也能继续留在新加坡工作。