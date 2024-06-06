手机藏女厕偷拍被揭后销毁证据 助理经理被判监

26岁餐馆助理经理将手机藏在餐馆女厕偷拍，被一名受害者揭发，起初佯装若无其事，事后竟强行打开员工橱柜，取走手机销毁证据，星期三（6月5日）被判坐牢七个月又四周。

被告莫哈默诺海金（译音，26岁）面对四项包括偷窥、擅闯，以及妨碍司法公正等控状。

案情显示，被告于去年9月22日傍晚6时56分，擅闯餐馆女厕，将手机藏在女厕垃圾桶和花盆中间。被告把摄像镜头对准马桶，并启动录影模式。

一名女顾客如厕时，发现了被告手机，向餐馆一名女职员揭发此事，并把手机交给对方保管。女职员将此事告诉被告后，被告却让她将手机放在餐馆的失物待领处（lost and found）。女职员与同事觉得不对劲，认为被告可疑，决定将手机放在员工橱柜里。

被告知道手机被藏了起来，于是在午夜时分，趁所有人都下班后，弄坏三名员工橱柜锁头，成功取回手机。

被告事后搭私召车回家，在住家附近的游乐园，持续将手机摔在地上，再扔进垃圾桶。

控方陈词时说，被告妨碍司法公正，摔坏手机，以致警方无法确认被告犯罪时长，也无法确认案件涉及多少名受害者，请求法官判被告坐牢八个月至13个月。

控方指被告利用餐馆助理经理之便干案，还指示下属将手机放在失物待领处。他强行打开员工橱柜，误导警方说已把手机损毁，妨碍警方调查工作，这些都是加重刑罚因素。

法官星期三判被告坐牢七个月又四周。