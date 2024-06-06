拖格罗厘与巴士相撞 五人送院包括93岁乘客

一辆拖格罗厘和一辆巴士在奥菲亚路一带相撞，导致数人受伤，包括一名93岁的巴士乘客，部分路段也关闭。

陆路交通管理局星期四（6月6日）下午1时50分在社交媒体X平台发文说，往梧槽路的奥菲亚路（Ophir Road），在过了双溪路的路段发生车祸，导致部分路段关闭。

公众在Telegram群组中上传的照片显示，拖格罗厘当时载着一批钢筋，车祸导致钢筋洒落一地，因此车辆无法通行。有人说，车祸导致上述路段周围大塞车，呼吁公路使用者避开车祸路段。

易塔通受询时证实涉及车祸的是服务路线857号巴士，有四名乘客和一名路人在车祸发生后被送入医院救治。发言人说：“我们正和他们以及他们的家属联系，以提供必要的协助。”

新加坡警察部队答复询问时说，警方在下午约1时45分接获通报，一辆巴士和一辆拖格罗厘在惹兰勿刹路和奥菲亚路的交界处发生车祸。四名介于39至93岁的巴士乘客，和一名54岁男性路人在清醒的情况下被送往医院。警方正在调查这起事故。

《联合早报》已向新加坡民防部队查询更多详情。