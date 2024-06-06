胜科工业子公司与日商合作发展绿色氨

胜科工业全资子公司Sembcorp Green Hydrogen，与双日株式会社（Sojitz）及九州电力公司签署一份意向书，为共同发展绿色氨而缔结最终协议，铺平道路。

三方于去年12月签署了一份谅解备忘录，探讨在印度生产绿色氨，并供应到日本。

胜科工业星期四（6月6日）发文告指出，作为这项目的主要开发商和运营商，胜科将利用可再生能源，于最初阶段在印度每年生产20万吨绿色氨。

在完成探讨项目的可行性，和初步的前端工程设计研究后，胜科已在印度获得了开发生产设施的土地。

在人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、日本经济产业部长斋藤健和印度商工部掌管对外贸易次长巴特瓦尔（Shri Sunil Barthwal）见证下，三方在印度太平洋经济框架（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）清洁经济投资者论坛上，签署意向书。

新加坡、日本和印度都是IPEF成员国，这个绿色氨项目是一次跨境合作，旨在加快发展低碳供应链，推动该区域向清洁经济转型。

胜科工业表示，这次的合作借助了它在印度的经验和所取得的卓著成效，同时展示了集团致力于推动能源转型的决心。胜科在印度的再生能源组合有4.7吉瓦（GW）。

签署这份意向书，预计不会对胜科截至今年12月底的财年之每股盈利和每股净资产值产生实质影响。