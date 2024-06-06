李泽楷据悉重启富卫上市计划 瞄准高达90亿美元估值

香港富豪李泽楷据悉已重新启动在香港上市泛亚保险公司富卫集团（FWD） 的计划。

路透社报道知情人士称，富卫可能在首次公开募股（IPO）中瞄准高达90亿美元（约121亿新元）估值，具体估值取决于启动交易时的金融市场状况。

知情人士指出，交易时间表和发行规模尚未确定。富卫在2022年最后一次尝试在香港上市时，目标估值至少为100亿美元。由于当时市场动荡，该交易被搁置。

富卫曾计划在2021年通过纽约IPO筹集20亿美元至30亿美元，但由于获得美国监管批准的时间过长，计划被搁置。

知情人士透露，香港上市计划的重启处于早期阶段，可能会根据市场条件和投资者情绪的变化而有所变动。

集团先前私下配售股权 对应估值约为90亿美元

据路透社，富卫少数股东包括瑞士再保险（Swiss Re）和阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）。集团在2021年和2022年通过私下配售（private placement）股权筹集了18亿3000万美元，对应集团估值约为90亿美元。

李泽楷于2013年创立富卫，并通过投资机构盈科拓展集团（Pacific Century Group）控制富卫。富卫在10个亚洲市场都有业务。

富卫发言人指出，尽管集团目前没有申请上市，也没有决定在这一阶段重新提交申请，但集团会继续密切关注资本市场的发展和状况。