勿洛北组屋失火 百名居民疏散无人伤亡

勿洛北组屋传出火警，消防员接获通报后到场灭火，无人在火患中伤亡。

新加坡民防部队星期五（6月7日）凌晨在脸书贴文说，星期四（6日）晚上10时10分左右，勿洛北3街第541座组屋传出火警。

民防部队抵达时，七楼的一个单位正在熊熊燃烧。巴耶利峇消防局和樟宜消防局的消防员，破门进入浓烟弥漫的屋内灭火。

根据贴文附上的视频，消防员进入失火单位时，屋里还在不断冒出浓烟，能见度极低，严重影响消防员的视野。

民防部队说，火患发生时没有人在房间内，卧室里的一些物品烧毁，消防员用一支水枪扑灭火势。整个卧室都被大火烧毁，屋内的其他地方也遭高温和浓烟破坏。

为了确保民众安全，警员和民防人员疏散了受影响组屋的约100名居民，没有人在火患中受伤。

失火的原因还在调查中。