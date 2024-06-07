美国将在星期五（6月7日）发布关键经济数据，投资者在这之前保持谨慎，当地星期四（6日）隔夜股市起落参半，道琼斯工业指数上升0.20%、纳斯达克指数跌0.09%，以及标普500跌0.02％。

美国即将发布最新的非农业就业数据，市场密切关注这项数据，从中预测联邦储备局接下来的利率政策。路透社对经济师进行的调查显示，预计将增加18万5000个工作岗位。

新加坡方面，新加坡海峡时报指数星期四微升0.80点或0.02％，收报3330.81点。

本地股市星期五可关注的股票：

1）宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）星期五开市前宣布，信托的非直接子公司Hancock S-REIT Portland LLC已自愿清盘并解散。这家公司持有位于美国的希尔斯伯勒（Tanasbourne）办公楼房地产。信托说，子公司清盘不会对截至今年底财年的合并有形资产净值或每股盈利带来实质影响。信托股价星期四收报0.069元，下跌1.43%。

2）凯帆药剂国际（Hyphens Pharma）星期四宣布，子公司凯帆药剂私人有限公司（Hyphens Pharma Pte. Ltd.），已与日本制药公司玛路弘（Maruho Co., Ltd.）签订独家许可、开发和商业化协议，在亚细安10国注册和商业化Amenalief Tab 200mg片剂的独家权利，用于治疗带状疱疹和复发性单纯疱疹。公司股价收报0.29元，起1.75％。

3）中国光大水务（China Everbright Water）宣布，由公司领导的财团已签署特许经营权协议，获得河南安阳市政污水处理中心一期工程项目，投资额约为人民币6亿6300万元（约1亿2336万新元）。公司股价收报0.25元，起2.04％。

4）胜科工业（Sembcorp Industries）星期四宣布，全资子公司Sembcorp Green Hydrogen，与双日株式会社（Sojitz）及九州电力公司签署一份意向书，为共同发展绿色氨而缔结最终协议，铺平道路。公司股价收报5.06元，下跌0.59%。