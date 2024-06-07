约30万名建国一代 7月将获保健储蓄填补

约30万名建国一代将在下个月获得保健储蓄填补，总额超过1亿5000万元。此次填补是在常年发给65岁及以上新加坡公民的消费税补助券—保健储蓄（GSTV-MediSave）之外的。

财政部星期五（6月7日）发文告说，建国一代每年可获得介于250元至900元之间的保健储蓄填补。今年满90岁及以上者可获填补900元；85岁至89岁者可得700元；80岁至84岁者得500元；75岁至79岁者得250元。

此外，今年满85岁及以上且患严重疾病者，从2021年到2025年每年可获额外填补50元至200元，帮助他们支付终身健保（MediShield Life）的保费。这些年长者今年总共可获得的填补额介于750元至1100元。

卫生部是在2020年12月宣布，隔年起的五年里，为建国一代发放这笔额外保健储蓄填补，以协助他们应付更高的终身健保保费。

文告说，今年满90岁及以上的建国一代，保健储蓄填补将足以全额支付他们的终身健保保费；较年轻的建国一代，则能支付约三分之二的保费。

已下载政府电子密码Singpass的建国一代，最迟将在下星期二（11日）通过应用收到短信，通知他们所能获得的填补金额。未设置Singpass应用、在本月9日之前用手机号码注册者，会在本月11日前接到手机短信通知。其他建国一代则会在本月底之前收到信件。

为防范诈骗，财政部发给建国一代的短信不会要求收件人回复或提供任何资料。当局也不会通过Whatsapp等通讯应用发出有关建国一代配套的信息。