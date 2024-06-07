美国发布关键数据前市场谨慎 亚太股市起落参半

美国即将发布关键经济数据，亚太投资者在这之前保持谨慎，本区域股市起落参半，新加坡股市星期五（6月7日）上午涨14.04点或0.42％。

星期五截至中午12时，新加坡海峡时报指数报3344.85点。海指成分股早盘普遍升高，涨最多的是扬子江船业（YZJ Shipbuilding），涨了4.70%至2.45元。跌幅最多的是香港置地（Hongkong Land），跌0.87%至3.44元。

新加坡股市上午全场成交量7亿零434万股，总交易额3亿7680万元。上升股257只，下跌股192只。

亚太股市方面，上海、日本、香港、深圳和新西兰等股市下跌，其中，深圳股市早盘表现最疲弱，跌了超过1%。

美国星期五将发布最新非农业就业数据，市场密切关注这个数据，希望从中了解劳动市场的状况，以预测联邦储备局接下来的利率政策。根据金融数据公司FactSet的调查，市场预期美国5月份增加18万个工作岗位，稍微高于4月时17万5000个，但较3月时的31万5000个低了许多。

贝尔德私人财富管理投资政策分析师梅菲尔德（Ross Mayfield）指出，劳动市场发出的信号是经济状况良好，目前还未陷入衰退，但也可能是美国联邦储备局收紧货币政策太久，以致劳动市场降温。

欧洲中央银行（ECB）星期四（6日）宣布降息，这是该央行自2019年以来首次削减利率，这次把银行存款利率从4%降至3.75%。这使得市场对美联储于9月开始降息的预期进一步升温。

MillerTabak+Co的首席市场战略师马里（Matt Maley）提醒，如果美联储是因为通胀降温而削减利率，这将有利于股市。不过，如果当局是因为经济增长放缓而降息，这其实不利于企业盈利。