急刹车致女友被碾丧命 电单车骑士罚5000元吊照八年

载着女友的21岁电单车骑士，切换车道失败急刹车，导致电单车往右倒，女友头部被正好驶过的倾斗罗厘碾过，当场毙命。

这起意外发生于去年2月16日傍晚6时35分，地点是蔡厝港大道往双溪加株通道的路段。

被告是默哈莫凯努（Muhammad Keanu Rifqi Aqiluddin，21岁），星期四（6月6日）承认抵触公路交通法令的罪行，被判罚款5000元，以及吊销各级驾照八年。

主控官说，被告当时载着女友诺蕾拉（19岁），骑着电单车行驶在事发路段。来到靠近131号的灯柱时，原本的三车道，却因最左边的车道停放许多大型车辆，只剩下两条车道可以行驶。

根据庭上播放的行车记录器画面，被告一开始行驶在最左边车道，当他要切换到中间车道时，发现前面停着一辆大型车辆，右边又有一辆行驶中的倾斗罗厘，闪避不及之下，他紧急刹车，电单车却因此失控往右边倒下。

视频可见，被告女友跌落侧躺在马路上，头部落在中间车道，被倾斗罗厘左后方的车轮碾过，接着就一动不动。

救护人员抵达时，察觉她已经毫无生命迹象，摘下头盔检测后，当场宣告不治。验尸报告指出，死者的致命伤在头部和胸部。

主控官指出，被告在上述事件发生后，有两次因超速驾驶罚款销案的记录。

他说，被告因无法调整车速导致失控，以致女友摔倒被碾过丧命，罪责虽然轻，但却也因此失去女友，建议法官判他罚款5000元到8000元之间，以及吊销各级驾照八年。