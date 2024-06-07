30亿元洗钱案最后一名被告王德海认罪

30亿元洗钱案被告王德海星期五（6月7日）在庭上认罪，他是最后一名认罪的被告。

塞浦路斯籍的王德海（35岁）面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和四项抵触雇佣外来人力法令的控状。他星期五在国家法院承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。

庭上揭露，警方从王德海和其妻子名下共起获价值约5400万元的资产，包括现金、轿车、加密货币和奢侈品等。

控状显示，王德海所持有的229万9950元现金，有合理理由相信全额和部分是非法线上赌博赃款；他也使用至少部分属于赃款的2300万元，在本地购买The Marq公寓单位。

2018年至2022年12月28日期间，王德海三次与苏永灿和Craft Digital私人有限公司董事潘成万串谋，在申请就业准证时，谎称自己将被聘为上述公司的品牌经理和商业顾问。

王德海也在2019年1月至5月期间，与妻子苏彩凰串谋，聘请没有工作准证的外籍者傅菊容当The Marq公寓单位的管家。傅菊容从2019年2月至2023年8月期间为他们工作。

据早前报道，王德海与被警方通缉的苏永灿（33岁，柬埔寨籍）和王火强（29岁，柬埔寨籍）是亲戚关系。后两人在我国警方2023年8月15日采取执法行动前离境，警方因此通过国际刑警组织对他们发出红色通缉令。

本案至今已有八人被治罪。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，在5月6日被驱逐至柬埔寨；被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨；王水明（43岁）被判坐牢13个月又六周，服刑后在6月1日被驱逐至日本。这五人都被禁止再入境我国。

此案至今被判刑期最长的被告是张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），皆被判监15个月。另一人苏剑锋（36岁）在星期四（6日）认罪后，案件展期至下星期一（10日）下判。（部分人名译音）