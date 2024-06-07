30亿洗钱案最后认罪被告 王德海判监16个月

30亿元洗钱案被告王德海星期五（6月7日）在庭上认罪后被判坐牢16个月，约4920万元资产在下判后被充公；他是第九名被判刑的被告，也是刑期最长的被告。

塞浦路斯籍的王德海（35岁）共面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和四项抵触雇佣外来人力法令的控状。他星期五在国家法院承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。

警方从王德海和其妻子名下共起获价值约5400万元的资产，包括现金、轿车、加密货币和奢侈品等。其中约九成资产在案件下判后被充公。

案情显示，王德海在2012年起参与菲律宾的非法线上赌博生意，刚开始从领月薪的客服做起，在升职后才获得3%的利润分成。协助经营线上赌博生意期间，他前后曾获得8000万人民币（约1500万新元）和800万港币（约138万新元） 的酬劳。

后来，王德海为了让孩子在新加坡求学，才与家人移居新加坡。

警方在2023年8月15日逮捕王德海时搜出229万9950元现金，有合理理由相信全额或部分是非法线上赌博赃款。他无法合理说明这笔钱的来源，且在调查中的说辞反复，原本指是与他有亲戚关系的苏永灿售卖加密货币所得，后又指可能是赌博所赢。

本案至今已有九人被治罪。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，在5月6日被驱逐至柬埔寨；被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨；王水明（43岁）被判坐牢13个月又六周，服刑后在6月1日被驱逐至日本。这五人都被禁止再入境我国。

其他被告张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），皆被判监15个月。另一人苏剑锋（36岁）在星期四（6日）认罪后，案件展期至下星期一（10日）下判。（部分人名译音）