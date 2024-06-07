私召车司机当跑腿 替诈骗集团全岛提赃款

私召车司机为诈骗集团当跑腿，到全岛各地提款机，将受害者的汇款提走。他被捕后继续为犯罪集团工作，负责向跑腿收钱，还介绍跑腿的工作给朋友，两人都被捕。

被告许天祥（33岁）案发时是名私召车司机，星期四（6月6日）下午承认四项抵触滥用电脑法令、贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、以及妨碍司法公正的控状，案展21日下判。

案情显示，被告去年2月因手头紧，通过Telegram群组认识一名在招员工的男子“Mike”。“Mike”对被告说，工作包含一定风险，要用多张提款卡将存款提出来，再交给其他人。

被告意识到这是为诈骗集团工作，但为了每天100元至150元的酬劳，最后还是接下工作。

被告每天遵照指示，到指定地点索取一包装有多张提款卡和手机的袋子，之后到不同的提款机提钱。他从提出的款项中抽取酬劳，将剩余款项藏在组屋的消防立管（dry riser），再由同谋取钱。

被告于去年3月至5月为诈骗集团工作，间中只请了九天假，一天可为诈骗集团提出约10万元现金。

被告于去年5月16日被捕，隔天获得保释，但他同年8月再度为诈骗集团工作。由于曾当跑腿被捕，被告这次决定负责其他职务，从跑腿那里收钱，每天赚取150元至300元的酬劳。

其中一名跑腿辞职后，被告还将工作介绍给朋友，结果两人都被警方逮捕。（人名译音）