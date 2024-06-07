盗用WhatsApp账户骗局重现 警方吁公众提高警惕

盗用WhatsApp账户骗局卷土重来，警方提醒公众保持警惕，并采取预防措施避免受骗。

新加坡警察部队星期五（6月7日）发文告说，在盗用WhatsApp账户骗局中，骗子假冒偷来账户的主人发短信给账户内的联系人，再以贷款或购买礼品卡的名义诱骗联系人转账。有些情况下，骗子还会索取银行或信用卡信息进行未经授权的银行交易，导致受害人蒙受金钱损失。

警方说，骗子欺骗受害人获取WhatsApp账户访问权限的方法包括：

1. 受害人收到账户已被盗用的联系人WhatsApp信息，要求将误发给受害人的六位数验证码转给他。有时骗子甚至会冒充受害人，谎称在帮受害人的朋友报名电商举办的幸运抽奖并领取。然后，骗子会向受害人的朋友索要联系电话、信用卡或借记卡的照片以及一次性密码（OTP）来进行未经授权的交易。

2. 骗子会冒充政府或银行人员，通过视讯通话联络受害人，以验证个人信息为借口要求受害人开启共享屏幕。然后，骗子会激活WhatsApp生成一个六位数的验证码，验证码会出现在受害人的屏幕上。由于骗子已启动共享屏幕功能，因此能在受害人不知情的情况下查看有关的验证码。

警方促请公众采取以下预防措施防止WhatsApp账户被盗：

1. 永远不要与任何人分享WhatsApp账户验证码、个人信息、银行详细信息和OTP。

2. 警惕在WhatsApp收到的异常请求，即使是由WhatsApp的联系人发过来的。

3. 在收到共享屏幕请求时要谨慎。始终先通过语音或视讯通话验证并确认联系人的身份，再开启共享屏幕。

4. 通过启用“双重验证”功能来保护WhatsApp账户。可从WhatsApp应用进入“设置”>“账户”>“双重验证”>“启用”来完成此操作

（警方提供）

5. 设置设备密码，并留意谁可能接触到您的手机。对您的手机有访问权限的人，可能会在未经许可下使用您的WhatsApp账户。