47%看护者曾用皮带等工具 束缚失智症家人的行动

本地有近半数的看护者在照看失智症家人时，曾用皮带等工具束缚他们的行动。

杜克—新加坡国立大学医学院一项最新的研究调查显示，护理人员在照顾患有严重失智症的家人方面，仍缺乏相关的支持和资源。

负责指导这项研究的杜克—国大医学院连氏慈怀研究中心助理教授玛尔霍特拉（Chetna Malhotra）说：“照顾患有严重痴呆症的年长者面临着一些特别的挑战，尤其是在涉及身体约束的情况下。这些做法有时是出于安全考量，但会影响年长者的身心健康。它还与抑郁、创伤后压力、大小便失禁和认知能力下降率增加有关。”

研究发现，最常见的身体约束方法，是利用皮带或床单来捆绑和固定失智症患者，有56%的受访者这么做。其次是使用带托盘可上锁的座椅，约占31%。还有31%和25%的情况，护理人员会使用手套，或束缚患者的手腕与脚踝。

主要因素是安全考量

使用这些工具和物品束缚失智症患者的主要因素是安全考量，其中44%的看护者说，医生或其他医护人员参与了使用身体约束的这项决定。68%的看护者这么做是为了防止患者跌倒，30%则是要防止失智症年长者走失，一些受访者反映是为了防止他们擅自拔掉导尿管或喂食管，以及控制过激行为。

研究小组指出，对于患有严重痴呆症的年长者来说，没有证据表明喂食管可以改善生活质量，或者起到延长生命的作用。相反，临床指导鼓励看护者小心地用手喂食。

研究也发现，心理压力较大或承担其他看护责任的看护者更容易采取身体约束的方式，而能够从亲友那里得到情感支持的看护者则不大使用这种方式。

这项研究结果发表在《美国老年病学会期刊》（Journal of the American Geriatrics Society）上，共有215名晚期失智症患者的家庭看护者参与调查。