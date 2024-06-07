徐芳达：交通部和海事局与劳资政合作 增强我国港口能力

交通部和海事及港务管理局（MPA）正与劳资政三方合作伙伴，包括新加坡港务集团（PSA）、航运合作伙伴、行业公会、以及工会密切合作，增强新加坡港口的能力和容量。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期五（6月7日）在太平船务学院（PIL Academy）成立仪式上致词时，作此表示。他说：“我们将部署更多人力、优化港口容量、促进信息交流并与利益相关者进行积极规划，共同度过这一充满挑战的时期。”

徐芳达指出，红海危机促使许多船只改用绕过好望角的较长航线，导致世界许多港口出现货船须排队入港（bunching）的情况。自今年初以来，新加坡港口的船舶到达数量、集装箱处理量和停泊需求也显著增加，许多船只在其他地方遭遇延误后，转而使用新加坡港口。

全球航运业也面临数码化、脱碳等新挑战。他说：“新加坡海事业必须继续提高和重新培训劳动力，以便让工人技能能够继续符合需求和保持竞争力。”

新加坡致力于运用政府、业者和工会之间强大的三方伙伴关系，以成为一个全球海事人才发展的中枢。

徐芳达赞赏太平船务学院的设立，认为这不仅是太平船务（Pacific International Lines）的重要里程碑，也是新加坡海事业实现培养未来劳动力目标的重要一步。

学院的成立将使太平船务的8000名员工受益，其中约4000名是岸上工作人员，4000名是海员。

