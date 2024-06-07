星熠数字银行：更多企业向外拓展跨境交易增长五倍

随着更多新加坡中小微企业（MSME）选择扩展海外，星熠数字银行（ANEXT Bank）过去一年的跨境交易量增长五倍。

银行星期五（6月7日）发布文告指出，跨境交易增长最快的客户群是从事批发和零售贸易、专业服务以及资讯通信科技领域的中小微企业。

银行客户业务范围现已延伸至中国大陆、香港、美国以及其他东南亚国家等市场。

星熠数字银行说，在新加坡注册公司的外籍业主（Foreign Business Owner）也显著增加。截至5月31日，近31%客户是来自78个国家的外籍业主，包括中国大陆、印度尼西亚、日本、马来西亚以及韩国。

通过嵌入式金融（embedded finance）合作伙伴，银行还为更多在外国注册公司的企业提供服务。

嵌入式金融是指将金融服务集成到非金融平台、产品或服务中，使非金融公司能够直接向客户提供支付、贷款、保险等金融服务。这种方式不仅提升用户体验，还为企业创造新的收入来源。

银行客户贷款猛增434%至2亿2200万元

随着客户过去一年增加超过一倍，截至去年12月31日的最新财年，银行取得2450万元总收入。客户贷款猛增434%至2亿2200万元，存款余额上扬368%至2亿9500万元。

截至5月31日，银行69%客户是微型企业，剩余31%为中小企业。银行将年营收在100万元或以下的企业归类为微型企业。

按产品类别划分，56%的贷款客户和80%的存款客户是微型企业。过去两年，31%的客户在起步阶段就开始使用银行服务。

星熠数字银行首席执行官卓淑美说，国际化不再是大企业专属的增长策略。通过科技和创新，中小企业和微型企业现在也能轻松进入全球市场。

星熠数字银行是蚂蚁国际的全资子公司。蚂蚁国际在全球拥有30多个办事处，总部设于新加坡。