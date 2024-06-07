307人涉欺诈或当钱骡助查 涉款逾1000万元

307人因涉嫌欺诈或充当钱骡被警方调查，其中最年幼者仅15岁，涉案总额逾1000万元。

警方星期五（6月7日）发文告说，商业调查局联合七大警署在5月24日至6月6日展开为期两周的全岛执法行动。

198名男子和109名女子因涉及欺诈或充当钱骡，目前正在协助警方调查，他们介于15岁至73岁。

文告指出，这些嫌犯相信涉及超过1200起诈骗案，诈骗类型包括投资、冒充朋友、电子商务、求职和网络爱情骗案，这些骗案涉及的总金额超过1000万元。

嫌犯可能面对欺诈、洗黑钱或无执照提供付款服务的罪名。

欺诈一旦罪成，将面对最长10年监禁和罚款；洗黑钱罪名一旦成立，将监禁最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施；无照提供付款服务若罪成，将面对最长三年监禁，或最高12万5000元罚款，或两者兼施。

警方强调，严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。警方也提醒公众，切勿向他人提供银行户头或电话号码，以免卷入骗案，沦为骗子同伙。

公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。