申请购屋资格通知书房产经纪增加 建屋局提醒勿滥用

近期申请购屋资格通知书的房产经纪有所增加，建屋发展局提醒，未经客户授权的房产经纪不应在转售组屋列售平台上联系卖家。建屋局受询时说，目前尚未收到用户指销售人员透过平台联系卖家、招揽业务的反馈。

建屋局星期五（6月7日）答复《联合早报》询问时指出，目前在转售组屋列售（Resale Flat Listing，简称RFL）平台上，共有逾900间组屋单位求售。“自5月13日RFL服务上线以来，我们观察到申请购屋资格通知书的房屋经纪人数剧增。”

根据记者早前看到的一家房地产公司发给旗下经纪的电邮，建屋局告知该公司，近期申请购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter，简称HFE）的房产经纪有所增加。“销售人员不得通过RFL平台接触单位卖家，比如他们因持有HFE而接触单位卖家。”

这家房地产公司也指出，建屋局将对违规的经纪采取坚决行动，包括禁止他们进入RFL网站，并将此事报告给房地产代理理事会（CEA）做进一步调查。建屋局也会调查申请HFE的经纪，是否真的有在HFE的有效期内申购组屋单位。

建屋局发言人指出，6月即将推出新一轮预购组屋供买家选购，通常在每次预购组屋销售活动之前，HFE的申请量都会激增，“单单在今年5月，建屋局就收到约1万5000份HFE申请”。因此，当局须将有限的资源用于协助那些亟需购屋的潜在组屋买家，让他们能顺利申请到HFE。

当局强调，潜在的组屋卖家需要有效的销售意向，才有资格在RFL平台上列出他们的组屋单位，这是为确保只有经过初步评估符合资格，并真正有意出售组屋的屋主，才能在RFL网站上列出他们的组屋单位。任何潜在的组屋买家，都可浏览RFL上的列售组屋，但他们须持有效的HFE，才能通过RFL获取卖家的联系方式、安排看房预约。

建屋局说，目前尚未收到任何来自RFL平台用户的反馈，指有销售人员通过平台联系他们以招揽业务。发现可疑活动的卖家或买家，可通过电子反馈表格（e-Feedback）向建屋局反映，并提供相关方的详细信息。他们也应提供联系信息，以便建屋局在必要时澄清并寻求更多信息。建屋局将调查反馈，并在必要时采取行动。

建屋局发言人说：“我们想提醒潜在的购房者，HFE自签发之日起，有效期为九个月。在此期间，他们可申请新的组屋单位或购买转售单位。希望获得购买单位资格的初步评估、获得住房补助或申请住房贷款者，建议只须完成初步HFE审核（这是HFE流程的第一步）。只有当他们非常确定要购买组屋单位时，才应继续申请HFE信函（即第二步）。这将有助于建屋局集中有限的资源，处理来自真正买家的HFE信函申请。”