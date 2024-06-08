人民行动党设心理健康和气候行动两工作小组

心理健康和气候变化是人民行动党政府优先关注的国家大事，为此行动党会设立心理健康，以及气候行动两个工作小组，以扩大在这两个课题上的接触面。

行动党在过去半年来，接触了来自93个行动党支部和五个社区小组的超过2300名活跃党员和伙伴，了解他们对国家的期许，以及如何强化行动党与年轻一代选民的接触。

为了扩大接触，行动党副秘书长黄循财在星期六（6月8日）举行的答谢活动上致辞时宣布，行动党会成立新的心理健康工作小组，由白沙—榜鹅集选区议员、青年团主席普杰立医生领导，以及气候行动工作小组，由淡滨尼集选区议员许宝琨医生领导。

“这是因为除了我们关注的重要国家课题，如生活费、就业、医疗和教育外，这两个关键课题也是国家大事，是行动党政府将优先处理的事务。”

行动党青年团在2022年进行了一项心理健康问卷调查，结果显示人们希望政府能在这方面给予更多支持，新的心理健康工作小组会以此为基础。

至于气候行动工作小组，小组接下来会结合已在全部15个行动党市镇推出的绿色市镇（Green Towns）计划，并且借鉴青年团在2020年立场报告中的见解，以推进新加坡成为绿色枢纽的愿景。

现有的行动党小组包括乐龄行动小组、马来事务署、妇女团、青年团和政策论坛（PAP Policy Forum）理事会。