黄总理：行动党会多接触多沟通 加强组织能力

人民行动党致力于成为所有新加坡人的政党，并希望能与人们建立更深厚的联系。为此，行动党会更新党组织，以扩大接触面、加强行动党和新加坡人之间的沟通，以及组织能力。

行动党副秘书长、总理兼财政部长黄循财星期六（6月8日）在行动党活动上致辞说：“我们不会假设行动党能自动组织下一届政府，但是作为本届政府，我们有责任勾勒如何带领新加坡前进，与新加坡人建立牢固的伙伴关系，并让他们相信行动党仍是正确的选择。”

在沟通方面，除了作为政府须向人们解释政策外，黄总理认为，作为政党也必须具备有效的沟通渠道。议员和支部党员会与公众有面对面接触，同时也必须增加数码沟通管道，以便接触更多人。

“我们更新了现有的脸书和Instagram平台，也推出了新的平台如YouTube、TikTok和WhatsApp。我们的党报《行动报》（Petir）如今也有数码版本，不单是印刷版。”

此外，他本身也会多些与媒体见面，回答热点问题，以及讲解政府为什么要推行某些政策。

要成为所有人的政党，行动党会敞开大门欢迎所有想要加入全国运动的人。除了活跃党员组成的核心小组外，行动党也有“行动党之友”。黄总理欢迎认同行动党的人，并且想为国家做出贡献的人上前来。

针对扩大接触面，行动党会成立心理健康，以及气候行动两个工作小组。