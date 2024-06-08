称旗下包包适合装电子烟 澳品牌道歉撤广告

澳大利亚流行包品牌在本地推出的广告海报，称旗下包包适合装电子烟，有公众认为这样的宣传有欠妥当，相关公司道歉，并表示接到卫生科学局通知后，已下架广告。

公众吴伊可（自雇人士）于星期二（6月4日）中午约12时40分，经过澳洲流行包品牌Crumpler在本地裕廊东JEM购物商场的分店时，发现店里的广告海报出现“电子烟（vape）”的字眼。广告所涉及的产品是Crumpler与墨尔本人气DJ Andee Frost二度合作的包包系列的款式之一。

根据吴伊可提供给《海峡时报》的照片，该广告称一款名为Cosmic Taco的包包“可容纳约200只USB记忆棒、一根电子烟和一对耳机”。

吴伊可接受《新明日报》访问时表示，她认为这个广告出现在禁用电子烟的新加坡似乎有失妥当，便第一时间拍下照片并致函报章。

“（Crumpler）算是青少年眼中的潮流品牌，而它指包包能容纳电子烟，可能会传达一种错误的信息，让孩子误以为电子烟是新式的‘酷’潮流。没听说过电子烟的孩子也会因此去搜索。依我看来，广告应该用‘手机’或‘充电宝’。”

Crumpler创办人戴夫·罗柏（Dave Roper）回复《新明日报》询问时解释，海报是由公司在墨尔本的设计部门所生产，之所以在新加坡被误用，纯粹是出于公司的疏忽。

“我没有完全理解新加坡针对电子烟的广告条例，日后一定会先检查清楚。”公司也为此事道歉，且表示已在接获卫生科学局（HSA）通知后，即时撤下并销毁全岛分店的相关海报。

卫科局：正调查是否违反烟草令

卫生科学局回复《新明日报》询问时指出，当局正在调查Crumpler的近期广告是否违反了烟草（广告与销售控制）法令。

与此同时，当局已在星期三（5日）指示Crumpler撤下其所有门店的广告，而对方遵照执行。吴伊可透露，自己也在看到海报的当下，搜寻产品在官方网上的介绍，发现与实体海报一致，都出现了“电子烟”字眼。不过，她之后再查看，则发现网上内容已经更改。

目前，Cosmic Taco包包在Crumpler官方网页上的介绍并没有出现“电子烟”字眼。不过，记者发现其他售卖同一款包包的第三方平台仍然使用广告原文，指包包的容纳量包括一根电子烟在内的物品。