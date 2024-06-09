涉非法放贷活动 128人协助警方调查

涉嫌从事非法放贷活动，如充当大耳窿跑腿和骚扰借贷人，128人正协助警方调查，最年幼者仅14岁。

新加坡警察部队星期六（6月8日）晚发文告说，刑事侦查局联合七大警署在5月27日至31日间，在全岛取缔非法放贷活动。共有128人因涉案被警方调查，他们的年龄介于14岁至73岁。

初步调查显示，有17人涉嫌到借贷人的住家骚扰，47人则被指充当跑腿到自动提款机协助汇款。其余64人涉嫌开设银行户头，并将提款卡、个人密码或密码生成器转交给大耳窿，供他们进行非法放贷活动。

警方调查仍在进行中。

根据放贷人法令，进行或协助非法放贷一旦罪成，初犯者将面临最长四年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多六下鞭刑；阿窿骚扰一旦罪成，初犯者将面临最长五年监禁，罚款5000元至5万元，以及三到六下鞭刑。

警方将继续严打非法放贷活动，违法者将依法严惩，包括那些开设或转交个人银行户头给犯罪团伙者。

警方也说，非法放贷者为了收债将不择手段，进行持续且危险的骚扰行为，例如放火和泼红漆，以及用铁链或脚踏车锁锁上住家大门。公众应远离这些非法放贷者，也不该与他们为伍。一旦怀疑或得知有人涉及非法放贷活动，可拨999或拨打“X-Ah Long”热线1800-924-5664通知警方。