因信号故障停驶五小时 盛港榜鹅轻轨恢复服务

因信号故障，盛港榜鹅轻轨系统星期天（6月9日）早上约5时45分暂停服务。经四个多小时的抢修后，服务在约10时30分全面恢复。

公共交通业者新捷运，清晨5时45分和5时56分，分别在社媒X（前称推特）和脸书发文，为事故造成乘客不便表达歉意。乘客可在轻轨站附近的特定巴士站，以及盛港巴士转换站，乘免费接驳巴士续程。

新捷运过后四度在脸书更新信息说，乘客在受影响的轻轨站出闸门时，不会被扣除车资，如有需要，可向职员求助。

新捷运促需要巴士服务的乘客，按照指示牌的指引，前往乘搭地点。

需继续行程的乘客，也可用手机登录新捷运应用，查看“替代交通选项”（Alternative Transport Option），或登录陆路交通管理局的“MyTransport.SG”应用，了解更多信息。

不过，新捷运于10时19分在脸书发文，说列车服务已从10时12分逐步恢复，并继续提供免费巴士服务。

10时29分的脸书贴文说，列车服务已全面恢复，免费巴士服务也终止。新捷运再次为事故造成的不便表达歉意。

《联合早报》已向新捷运查询信号故障原因。