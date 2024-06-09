疑刹车不及 89岁老翁公园停车场撞三辆车

89岁老翁疑刹车不及，驾驶汽车冲上公园草坡，连带撞上其他三辆车。在场公众发挥互助精神，得知发生车祸后上前把老翁和他的90岁男乘客扶出车外，两人事后一同送院。

这起交通事故发生在星期六（6月8日）早上约7时45分，地点是宏茂桥1道的碧山—宏茂桥公园停车场。

根据社交媒体流传的视频，四辆车在公园的一个转弯处连环相撞。（脸书视频截图）

根据社交媒体流传的视频，四辆车在公园的一个转弯处连环相撞。蓝色七人座汽车被拦腰撞击后推上草坪，另一辆现代混合动力汽车同样冲上草坪，车里的安全气囊也弹开，零件也散落一地。另外两辆车子也遭受到不同程度的损坏。

事发后，现场来了交警和警员，救护车也到场展开救援。10多名公众撑伞围观，想了解发生什么事。

公众合力 把两老翁扶出车外

其中一辆被撞车子的车主，是正在公园晨运的“东方比利拉伸操”团体的负责人陈玉娇。她事发时听闻撞击声响，到停车场查看才发现自己的车子被撞。

据陈玉娇说，肇事车辆里的两名老人家，事后受困现代混合动力的汽车里，拉伸操团队的团员和公众见状赶紧上前把他们扶出车外，找来两张凳子让他们坐下。他们不断安抚两位惊魂未定的老人家，并协助他们联络家人。

两受伤老翁 常相约到公园晨运

照片显示，两位老人家是公园常客，经常相约到公园晨运，两人都在这起事故中受伤，司机左额头肿了一个包；乘客则右脑勺受伤，左膝相信也擦伤。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实发生涉及四辆汽车的交通事故。89岁男驾驶和90岁男乘客在意识清醒下送院。

肇事老翁正在协助警方调查。

根据初步了解，89岁老翁疑刹车不及，才导致汽车冲到草坡，进而导致连环撞的意外。

新加坡民防部队受询时说，有两人被送往陈笃生医院接受救治。

警方调查仍在进行中。