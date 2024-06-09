学生聚集内政部大楼交信 警方跟进事件或采取行动

约30人聚集在内政部大楼外递交信件，好些人更穿着以哈冲突相关衣服。新加坡警察部队正在了解他们是否在过程中触法，并表示可能采取行动。

这起事件发生在星期五（6月7日）下午约3时，约30人聚集在诺维娜依拉瓦底路（Irrawaddy Road）的内政部大楼门口外。

警方答复《联合早报》询问时证实，有两名代表后来获准进入内政部大楼递交信件，这群人随后被当局要求解散离开。

这群人自称是高等学府的学生和校友，他们之后在网上发表声明说，到内政部递交信件，是为了反对拟订中的维持种族和谐法案。

这项法案拟列出保障措施，防止外国势力通过任何种族组织发挥影响力，破坏我国的种族关系。法案一旦通过，相关团体须申报来自国外的捐款，以及同外国的关系。内政部长也可实施额外措施，以抵御外国势力影响。

内政部大楼集会前，《海峡时报》在附近地铁站目击到有人身穿写有“加沙没有大学了”（There Are No Universities Left in Gaza）标语的白色上衣。

警方说：“我们正在了解这群人在集体行动的过程中的行为。这些行为可能违反法律，包括抵触公共秩序法，在未经警方允许下组织公共游行。”

警方强调，公众若针对课题有反馈意见，应合法地表达，而不是冒着扰乱公共秩序，以及破坏社会和谐的风险那么做。

“身为新加坡人，我们应负责任地行事，不要认为自己可以凌驾于其他社会成员遵守的法律和价值观之上，或无视其他人致力维护新加坡安全、和平与和谐方面的努力。”

警方也强调，获准在本地求学、工作或居住的外国人，一旦违反法律，包括抵触公共秩序法，警方将采取严厉行动，或注销永久居留权、长期探访准证、工作准证和学生证等。

我国警方已多次重申立场，考虑到加沙紧张局势，当局经评估后认为，这类活动存在公共安全和安保隐忧，不会批准相关活动的申请。