学生聚集内政部大楼交信 警方跟进事件或采取行动

约30人聚集在内政部大楼外递交信件,好些人更穿着以哈冲突相关衣服。新加坡警察部队正在了解他们是否在过程中触法,并表示可能采取行动。

这起事件发生在星期五(6月7日)下午约3时,约30人聚集在诺维娜依拉瓦底路(Irrawaddy Road)的内政部大楼门口外。

警方答复《联合早报》询问时证实,有两名代表后来获准进入内政部大楼递交信件,这群人随后被当局要求解散离开。

这群人自称是高等学府的学生和校友,他们之后在网上发表声明说,到内政部递交信件,是为了反对拟订中的维持种族和谐法案。

这项法案拟列出保障措施,防止外国势力通过任何种族组织发挥影响力,破坏我国的种族关系。法案一旦通过,相关团体须申报来自国外的捐款,以及同外国的关系。内政部长也可实施额外措施,以抵御外国势力影响。

内政部大楼集会前,《海峡时报》在附近地铁站目击到有人身穿写有“加沙没有大学了”(There Are No Universities Left in Gaza)标语的白色上衣。

警方说:“我们正在了解这群人在集体行动的过程中的行为。这些行为可能违反法律,包括抵触公共秩序法,在未经警方允许下组织公共游行。”

警方强调,公众若针对课题有反馈意见,应合法地表达,而不是冒着扰乱公共秩序,以及破坏社会和谐的风险那么做。

“身为新加坡人,我们应负责任地行事,不要认为自己可以凌驾于其他社会成员遵守的法律和价值观之上,或无视其他人致力维护新加坡安全、和平与和谐方面的努力。”

警方也强调,获准在本地求学、工作或居住的外国人,一旦违反法律,包括抵触公共秩序法,警方将采取严厉行动,或注销永久居留权、长期探访准证、工作准证和学生证等。

我国警方已多次重申立场,考虑到加沙紧张局势,当局经评估后认为,这类活动存在公共安全和安保隐忧,不会批准相关活动的申请。