30亿元洗钱案 警方继续追查17名相关人士

本地最大宗洗钱案最后一名被告苏剑锋的案件将在星期一（6月10日）下判。警方继续追查17名关联人士，以及其他涉案者。

我国警方去年8月侦破本地最大宗的洗钱案，涉案金额超过30亿元，共九男一女被控。第九名认罪被告王德海星期五（7日）被判坐牢16个月，是被制裁的人当中刑期最长的。最后一名被告苏剑锋星期四（6日）认罪，案件将在星期一下判。

警方此前透露，被扣押或发出禁止处置令（prohibition of disposal orders）的资产在10名被告以及其他涉案人名下。

《海峡星期天刊》报道，当局现将注意力转向逃离新加坡的17名涉案人士，以及包括新加坡人在内的参与促成洗钱案的人。警察部队在打击跨国犯罪时积极与外国执法机构合作，这17人当中也有两人被国际刑警组织发出红色通缉令，他们是苏永灿（33岁）与王火强（29岁）。两人也是被告王德海的姐夫和堂兄弟。

警方指，商业事务局（CAD）的可疑交易报告办公室（STRO）与外国同行共享信息，警方也会调查那些帮助10名外国人及其同伙注册空壳公司的个人，以及那些与定罪被告合谋对资产来源造假的人。其他未能报告可疑交易的个人，包括房地产公司员工，也将接受调查。

自2023年8月，警方已向近60名房产经纪问话，他们涉嫌参与与本案有关的207处房产的销售或租赁。与此同时，金融管理局（MAS）将审查与10名被告及其同伙的存款有关的金融机构。金融管理局发言人说，监管机构正对与该案扯上关系的金融机构进行“详细的监督审查和检查”。