易塔通巴士追尾相撞 一车长送院

两辆没载客的易塔通（TowerTransit）巴士追尾相撞，一名巴士车长送院治疗。这是易塔通过去四天里涉及的第四起交通意外。

这起车祸发生在星期六（6月8日）晚上约8时55分，地点是三巴旺巴士转换站附近。

根据社交媒体流传的照片，两辆巴士一前一后撞在一起。后方的绿色巴士损毁较严重，车门似乎被压扁，前方的白色车辆尾灯部分碎裂。事发后，现场来了至少两辆救护车。

新加坡民防部队在答复《联合早报》询问时证实接获上述交通事故的通报。其中一名伤者被送往邱德拔医院救治，另一人受轻伤，但拒绝送院。

易塔通（Tower Transit）受询时则指出，涉及车祸的是两辆停运的易塔通巴士。一名车长受伤，随后送院。“安全对易塔通至关重要，我们已警示所有巴士车长，提醒他们防御性驾驶，小心驾驶。运营团队也会实地走访，提醒每一位巴士车长注意安全。”

6月5日，一辆SMRT巴士与一辆易塔通巴士在牛车水一带追尾，造成一名86岁女乘客送院。

6月6日，一辆易塔通巴士在沿着惹兰勿刹往明古连街行驶时，在奥菲亚路交界处擦撞到一辆正在左转的平板拖车上的钢筋结构，导致四名乘客和一名路人受伤，部分路段关闭长达四个小时。

6月8日，一辆货车在淡滨尼快速公路（TPE）撞上一辆停在路边的易塔通双层巴士，58岁男巴士车长和42岁男货车司机在清醒状态下送医。