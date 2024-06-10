由于美国5月强劲非农就业数据使市场推后对美国联邦储备局启动降息时间点的预期，同时大幅推高美国国债收益率，美国股市上星期五（6月7日）闭市集体下跌。标普500指数滑落0.11％，道琼斯工商指数下跌0.22％，纳斯达克指数下滑0.23％。

在美国就业数据公布前，投资者情绪谨慎，新加坡海峡时报指数上星期五闭市持平，收报3330.77点。

以下是星期一（10日）可关注的股票：

1. 海庭（Seatrium）宣布，它与GE Vernova公司共同获得TenneT TSO公司的第三份合同，将在荷兰建造一个2吉瓦（GW）的高压直流输电（HVDC）的海上电力输送系统。该项目预计于6月开工，2031年投产。新合同是海庭与GE Vernova于去年3月宣布的与TenneT TSO公司的五年框架合作协议的一部分，该协议涵盖三个项目，每个项目价值约20亿欧元（约29亿新元）。

2. 新达信托（Suntec REIT）公布的最新业绩更新显示，信托在截至到今年3月底的第一季度的总营收（Gross revenue）同比上扬1％至1亿零980万元：净房地产收入（NPI）下滑3.8％至7340万元；可派发收入（distributable income）减少12.5％至4400万元；每单位派息（DPU）同比下滑1.8％至1.511分，派息日为5月30日。

3. 新航工程公司（SIAEC）与飞机厂商伊顿（Eaton）在马来西亚成立合资公司Eaton Aerospace Component Services Asia Sdn Bhd。新航工程公司持有49％股权，伊顿则持有剩余51％。最初发行股本为470令吉，最终将增至约7500万令吉。

4. 新加坡交易所（SGX）发布5月市场统计数据显示，证券市场总成交额同比增长16％至267亿元；日均交易额（SDAV）同比增长22％至13亿元，为一年来最高，这主要受财报季节和MSCI指数季度再平衡推动。衍生产品（derivatives）交易量同比增加17％至2390万份合约，衍生品日均交易量（DDAV）则增加16％至110万份合约。新加坡存托凭证（Singapore Depository Receipts，简称SDR）吸引了一年前发行以来，来自散户投资者最大的每月净流入，管理的散户资产总额环比增加23％。

5. 担任丰益国际（Wilmar）非执行独立董事的新加坡前外交部长杨荣文增持20万股丰益国际股票，总额达62万1000元。若按他支付的62万1000元总额（不包含券行费用和印花税）计算，每股价格约3.105元。若加上他此前拥有的40万股丰益国际股票，他一共持有60万股，占总投票股权的0.01％。